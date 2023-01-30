30.01.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники за тиждень усунули 85 аварійних ситуацій на водоводах

Ремонтники докладають усіх зусиль для забезпечення харків'ян безперебійним водопостачанням.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» відремонтували 102 оглядові колодязі, а також усунули 85 аварійних ситуацій на водоводах і упорядкували 22 водорозбірні колонки.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники докладають усіх зусиль для забезпечення харків'ян безперебійним водопостачанням. Щодня на об'єктах водопровідного господарства проводиться комплекс відновлювальних заходів та необхідні профілактичні роботи. Все це дозволяє утримувати ситуацію із подачею води під контролем. Ось і на вихідних бригади АВР ліквідували 25 пошкоджень на трубопроводах і упорядкували 27 оглядових колодязів.

Сьогодні, 30 січня, ремонтники розпочали ліквідацію 19 пошкоджень на водопровідних мережах. Об'ємні роботи намічені у Новобаварському, Шевченківському, Київському, Салтівському та Холодногірському районах.

У свою чергу спеціалістами лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



