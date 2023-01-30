    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники за тиждень усунули 85 аварійних ситуацій на водоводах
30.01.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники за тиждень усунули 85 аварійних ситуацій на водоводах

Ремонтники докладають усіх зусиль для забезпечення харків'ян безперебійним водопостачанням.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» відремонтували 102 оглядові колодязі, а також усунули 85 аварійних ситуацій на водоводах і упорядкували 22 водорозбірні колонки.
 
Як повідомили на підприємстві, ремонтники докладають усіх зусиль для забезпечення харків'ян безперебійним водопостачанням. Щодня на об'єктах водопровідного господарства проводиться комплекс відновлювальних заходів та необхідні профілактичні роботи. Все це дозволяє утримувати ситуацію із подачею води під контролем. Ось і на вихідних бригади АВР ліквідували 25 пошкоджень на трубопроводах і упорядкували 27 оглядових колодязів.
 
Сьогодні, 30 січня, ремонтники розпочали ліквідацію 19 пошкоджень на водопровідних мережах. Об'ємні роботи намічені у Новобаварському, Шевченківському, Київському, Салтівському та Холодногірському районах.
 
У свою чергу спеціалістами лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова відновлюють опалення в будинку, в який влучила ракета.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.01 ЖКГ Комунальники Харкова відновлюють опалення в будинку, в який влучила ракета 27.01 ЖКГ Як у Харкові відбувається процес переробки новорічних ялинок (фоторепортаж)   27.01 ЖКГ Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 