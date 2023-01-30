30.01.2023 11:07 Рита Парфенова

Комунальники Харкова відновлюють опалення в будинку, в який влучила ракета

У непошкоджених після ракетного удару під'їздах житлового будинку у центрі Харкова намагаються запустити опалення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням КП «Харківські теплові мережі».

На підприємстві розповіли, що його співробітники відновлюють опалення у третьому та четвертому під'їздах житлового будинку, який був пошкоджений напередодні під час обстрілів, у Київському районі.



Орієнтовно опалення до вцілілих під'їздів мають подати до кінця дня.



У ХТМ зазначили, що усі квартири перевірять на предмет можливих пошкоджень внаслідок вибуху і розповітрять систему.

На жаль, у зруйнованих ракетою першому та другому під'їздах ремонт комунікацій можливий тільки після відновлення конструктиву будівлі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 січня в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області.



