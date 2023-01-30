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30.01.2023  11:07   Рита Парфенова

Комунальники Харкова відновлюють опалення в будинку, в який влучила ракета

У непошкоджених після ракетного удару під'їздах житлового будинку у центрі Харкова намагаються запустити опалення.

Новини Харкова: у пошкодженому ракетою будинку відновлюють опалення

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням КП «Харківські теплові мережі».

На підприємстві розповіли, що його співробітники відновлюють опалення у третьому та четвертому під'їздах житлового будинку, який був пошкоджений напередодні під час обстрілів, у Київському районі.
 
Орієнтовно опалення до вцілілих під'їздів мають подати до кінця дня.
 
У ХТМ зазначили, що усі квартири перевірять на предмет можливих пошкоджень внаслідок вибуху і розповітрять систему.

На жаль, у зруйнованих ракетою першому та другому під'їздах ремонт  комунікацій можливий тільки після відновлення конструктиву будівлі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 січня в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області.


Источник:   ХТМ
 Тэги:  опалення, харків, жкг, харьков
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