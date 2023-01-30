30.01.2023 10:51 Рита Парфенова

З яких податків складався бюджет Харкова у воєнному 2022 році

Минулого року найбільше податків до бюджету Харківської міської територіальної громади надійшло від держуправління та оборони.



city.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ, Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку проаналізував податкові надходження у розрізі галузей економіки.



У 2022 році війна внесла певні корективи в діяльність платників податків, що позначилось на галузевій структурі податкових надходжень до бюджету Харківської міської територіальної громади.



Якщо позаминулого року у першій трійці платників податків були галузі торгівлі, промисловості та ІТ-сфера, то за підсумками 2022 року найбільше податкових відрахувань надійшло від галузей державного управління й оборони, обов'язкового соціального страхування.



За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, відрахування становили 30,7% у загальному обсязі надходжень або в 3,1 раза більше, ніж у 2021 році. На другому місці знаходиться сфера інформації та телекомунікацій, частка податкових надходжень від якої збільшилась на 1,6% порівняно з 2021 роком та склала 13,6%. Також збільшилась частка податкових надходжень від галузей освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, яка становила 9,2% і 5,7% відповідно.



У той же час помітно зменшились податкові надходження від сфери торгівлі, питома вага яких становить 10,3% в загальному обсязі надходжень, що на 6,7% менше, ніж у 2021 році. Крім цього, майже вдвічі зменшилась частка податкових надходжень від діяльності промислових підприємств, яка склала лише 7,9%. Найбільше зменшення податкових надходжень відбулось у сфері операцій з нерухомим майном, частка яких скоротилась до 3%.



