З яких податків складався бюджет Харкова у воєнному 2022 році

Минулого року найбільше податків до бюджету Харківської міської територіальної громади надійшло від держуправління та оборони.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку проаналізував податкові надходження у розрізі галузей економіки.
У 2022 році війна внесла певні корективи в діяльність платників податків, що позначилось на галузевій структурі податкових надходжень до бюджету Харківської міської територіальної громади.
Якщо позаминулого року у першій трійці платників податків були галузі торгівлі, промисловості та ІТ-сфера, то за підсумками 2022 року найбільше податкових відрахувань надійшло від галузей державного управління й оборони, обов'язкового соціального страхування.
За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, відрахування становили 30,7% у загальному обсязі надходжень або в 3,1 раза більше, ніж у 2021 році. На другому місці знаходиться сфера інформації та телекомунікацій, частка податкових надходжень від якої збільшилась на 1,6% порівняно з 2021 роком та склала 13,6%. Також збільшилась частка податкових надходжень від галузей освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, яка становила 9,2% і 5,7% відповідно.
У той же час помітно зменшились податкові надходження від сфери торгівлі, питома вага яких становить 10,3% в загальному обсязі надходжень, що на 6,7% менше, ніж у 2021 році. Крім цього, майже вдвічі зменшилась частка податкових надходжень від діяльності промислових підприємств, яка склала лише 7,9%. Найбільше зменшення податкових надходжень відбулось у сфері операцій з нерухомим майном, частка яких скоротилась до 3%.
Комментариев: 0
Нестабільний в емоційному плані день принесе чимало несподіванок та сюрпризів. Можливі різкі перепади настрою і навіть дивні почуття та бажання.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
В Україні 30 січня відзначається День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.
влажность:
давление:
ветер: