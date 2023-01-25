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25.01.2023  12:33   Рита Парфенова

Лікарням та учбовим закладам Харкова виділили гроші з держбюджету

Місто отримало кошти з держбюджету на освіту та охорону здоров'я Харківська міська рада внесла зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міськраду, відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 25 січня, на позачерговій сесії Харківської міськради.

Як повідомила заступник Харківського міського голови – директор Департаменту бюджету та фінансів Тетяна Таукешева, бюджету міста передбачено освітню субвенцію з державного бюджету у розмірі 1,66 млрд грн, а також дотацію на утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 26,3 млн грн.

За її словами, це дозволить збільшити обсяг фінансування соціально значущих напрямків діяльності міста та забезпечити виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що 25 січня у дистанційному режимі пройде XIV позачергова сесія Міської ради Харкова 8-го скликання.


Источник:   ХМР
 Тэги:  сесія, міськрада, харків, харьков
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