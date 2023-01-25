Лікарням та учбовим закладам Харкова виділили гроші з держбюджету

Місто отримало кошти з держбюджету на освіту та охорону здоров'я Харківська міська рада внесла зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міськраду, відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 25 січня, на позачерговій сесії Харківської міськради.
Як повідомила заступник Харківського міського голови – директор Департаменту бюджету та фінансів Тетяна Таукешева, бюджету міста передбачено освітню субвенцію з державного бюджету у розмірі 1,66 млрд грн, а також дотацію на утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 26,3 млн грн.
За її словами, це дозволить збільшити обсяг фінансування соціально значущих напрямків діяльності міста та забезпечити виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що 25 січня у дистанційному режимі пройде XIV позачергова сесія Міської ради Харкова 8-го скликання.
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