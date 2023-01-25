25.01.2023 12:50 Віталій Хінєвіч
Наслідки ворожого обстрілу Харківської області: є загиблі
Ворог зранку 25 січня здійснив обстріл міста Куп'янськ Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що за даними слідства 25 січня близько 7:00 окупанти вкотре здійснили обстріл міста Куп'янськ. Зруйновані житлові будинки та магазини.
Протягом 24 січня російські військові обстрілювали смт Дворічна Куп‘янського району. Загинули двоє мирних мешканців: 82-річна жінка та 51-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння.
Правоохоронці зафіксували злочини окупантів та зібрали речові докази. Відкрито кримінальну справу відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині згорів
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