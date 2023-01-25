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25.01.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожого обстрілу Харківської області: є загиблі

Ворог зранку 25 січня здійснив обстріл міста Куп'янськ Харківської області.

 
Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що за даними слідства 25 січня близько 7:00 окупанти вкотре здійснили обстріл міста Куп'янськ. Зруйновані житлові будинки та магазини.
 
Протягом 24 січня російські військові обстрілювали смт Дворічна Куп‘янського району. Загинули двоє мирних мешканців: 82-річна жінка та 51-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння.
 
Харківська область
 
Правоохоронці зафіксували злочини окупантів та зібрали речові докази. Відкрито кримінальну справу відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині згорів приватний магазин: фото наслідків обстрілу Куп’янська військовими рф.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків
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