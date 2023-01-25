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25.01.2023  13:03   Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав Володимира Зеленського з днем народження

25 січея Президент України Володимир Зеленський відзначає день народження.

Володимир Зеленський

Із 45-річчям Президента України Володимира Зеленського привітали Харківський міський голова Ігор Терехов та виконавчий комітет Харківської міської ради. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міськраду.

«Шановний пане Президенте, щиро вітаємо Вас із ювілеєм!

У часи, коли наш народ піддався найважчим випробуванням, Ви, не вагаючись, продовжували і продовжуєте вправно тримати кермо керування військом та країною, об’єднуючи увесь цивілізований світ довкола нас.

Хай новий рік життя принесе омріяні мир, спокій та Перемогу України, а близькі люди завжди будуть поруч і в безпеці!» - сказано у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що 25 січня у дистанційному режимі пройде XIV позачергова сесія Міської ради Харкова 8-го скликання.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  вітання, день народження, володимир зеленський, ігор терехов, харків, харьков
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