Рівень радіації у Харкові та області на 25 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 25 січня 2023 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову 0,13–0,14 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10-0,16 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 24 січня.
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