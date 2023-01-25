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25.01.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

Скільки банківських відділень готові працювати в умовах потенційного блекауту

Спільна банківська мережа POWER BANKING, яка додатково оснащена, щоб працювати навіть в умовах перебоїв із енергопостачанням, суттєво розширилася.

Банк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НБУ.
 
Повідомляється, що за останній місяць мережа відділень POWER BANKING зросла у понад 1,5 раза або на 640 банківських відділень. Вже 40% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії) готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту.
 
Це 1827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах усіх регіонів України, які додатково оснащені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку.
 
На старті проєкту його лідерами стали 14 системно важливих банків, відділення яких становлять наразі близько 70% мережі POWER BANKING. На сьогодні до проєкту приєдналися майже всі банки, що, зокрема, сприяло швидкому розширенню мережі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні створили мережу POWER BANKING, яка працює в умовах блекауту.
 

Источник:   НБУ
 Тэги:  банк, економіка
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