26.12.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

В Україні створили мережу POWER BANKING, яка працює в умовах блекауту

За ініціативи Національного банку створена спільна банківська мережа.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НБУ.

Повідомляється, що Національний банк разом з усіма системно важливими банками України понад місяць працювали над розробленням рішення, яке стане спільною відповіддю викликам, що принесли масовані ракетні обстріли.

За ініціативи Національного банку всі системно важливі банки об’єдналися для створення спільної банківської мережі – POWER BANKING.

Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

На сьогодні мережа POWER BANKING об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків).

Крім цього зазначається, що мапа відділень мережі POWER BANKING регулярно оновлюється на окремій вебсторінці Національного банку, де можна знайти детальнішу інформацію про мережу, перелік її відділень, банкоматний роумінг, поради та відповіді на поширені запитання.