У Кулиничах відновлюють зруйновані обстрілами будинки (фото)

У житловому масиві Кулиничі, що у Немишлянському районі, продовжують відновлювати будинки.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиленням на міськраду, фахівці КП "Харківспецбуд" в одному з будинків по вул. Ювілейній виконують роботи із заливки плит перекриття між першим та другим поверхами.
А в іншому будинку, по вул. Грищенка, спеціалісти ТОВ "РД Сервіс" вже завершили монтаж металевих конструкцій для заливки плит перекриття та наразі займаються відновленням фасадної стіни 5-го поверху.
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