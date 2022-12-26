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26.12.2022  14:23   Рита Парфенова

У Кулиничах відновлюють зруйновані обстрілами будинки (фото)

У житловому масиві Кулиничі, що у Немишлянському районі, продовжують відновлювати будинки.

У Кулиничах відновлюють зруйновані обстрілами будинки

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиленням на міськраду, фахівці КП "Харківспецбуд" в одному з будинків по вул. Ювілейній  виконують роботи  із заливки  плит перекриття  між  першим та другим поверхами.

У Кулиничах відновлюють зруйновані обстрілами будинки У Кулиничах відновлюють зруйновані обстрілами будинки

А в іншому будинку,  по вул. Грищенка, спеціалісти ТОВ  "РД Сервіс" вже завершили монтаж  металевих конструкцій  для заливки  плит перекриття та наразі займаються  відновленням фасадної стіни  5-го поверху.

У Кулиничах відновлюють зруйновані обстрілами будинки У Кулиничах відновлюють зруйновані обстрілами будинки

Нагадаємо, харківські комунальники протягом тижня усунули 95 аварійних ситуацій на водоводах.
Источник:   ХМР
 Тэги:  жкх, дом, восстановление, салтовка, харьков, агрессия россии
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