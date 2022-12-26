26.12.2022 14:23 Рита Парфенова

У Кулиничах відновлюють зруйновані обстрілами будинки (фото)

У житловому масиві Кулиничі, що у Немишлянському районі, продовжують відновлювати будинки.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиленням на міськраду, фахівці КП "Харківспецбуд" в одному з будинків по вул. Ювілейній виконують роботи із заливки плит перекриття між першим та другим поверхами.





А в іншому будинку, по вул. Грищенка, спеціалісти ТОВ "РД Сервіс" вже завершили монтаж металевих конструкцій для заливки плит перекриття та наразі займаються відновленням фасадної стіни 5-го поверху.

Нагадаємо, харківські комунальники протягом тижня усунули 95 аварійних ситуацій на водоводах.