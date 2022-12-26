26.12.2022 14:10 Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують привітати своє місто з Новим роком

Міська акція відбудеться 27 грудня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що міська акція «Привітай місто-герой Харків з Новим роком» відбудеться 27 грудня у переході зі ст. м. «Майдан Конституції» до ТРЦ «Нікольський».

Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, там буде встановлене полотно, на якому усі охочі зможуть написати свої привітання та побажання місту Харкову на 2023 рік, а діти - розказати вірша Святому Миколаю.

У програмі – майстер-клас з сучасного танцю від школи «All Stars», конкурси та фотографування зі Святим Миколаєм. Акція триватиме з 12:30 до 15:00.

Крім того, діти до 10 років отримають солодощі, а автори креативних привітань - подарунки від міського голови Ігоря Терехова.

Організатори - Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту та Харківський міський центр дозвілля молоді.

Нагадаємо, харківські комунальники протягом тижня усунули 95 аварійних ситуацій на водоводах.