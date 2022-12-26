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26.12.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжують відновлювати газопостачання

Фахівці повернули газ до будинків людей.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання у 900 домоволодінь.
 
Роботи з пуску газу проведені у деокуповані села Балаклійщини, Ізюмщини, Борівщини. 
 
Крім того, до газу підключено понад 120 домоволодінь Куп‘янська, який залишається під інтенсивними обстрілами армії рф.
 
Нагадаємо, харківські комунальники протягом тижня усунули 95 аварійних ситуацій на водоводах.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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