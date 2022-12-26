26.12.2022 13:17 Рита Парфенова

Що лишилося після обстрілу села на Харківщині (фото)

Харківські поліцейські зафіксували наслідки російських атак за минулу добу

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Інформація про пошкодження оселі надійшла до поліції від жителя прикордонного села Вовчанські Хутори в Чугуївському районі Харьковської області. Снаряди розірвалися неподалік його домоволодіння, у результаті чого зазнали руйнацій паркан, ворота, будинок, вiкна, кровля, фасад, лінія електропередач.





На місцях влучань доказову базу воєнних злочинів збирали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції.



За вказаними фактами відкриті крмінальні провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення даного злочину передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.



Загалом минулої доби під прицілом військових рф опинилися населені пункти на Куп’янському, Харківському, Чугуївському напрямках. Окупанти гатили по районах з різних видів зброї. Загиблих та поранених серед мирного населення немає.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 25 по 26 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.