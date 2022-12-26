    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Що лишилося після обстрілу села на Харківщині (фото)
26.12.2022  13:17   Рита Парфенова

Що лишилося після обстрілу села на Харківщині (фото)

Харківські поліцейські зафіксували наслідки російських атак за минулу добу

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу села Вовчанські Хутори

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Інформація про пошкодження оселі надійшла до поліції від жителя прикордонного села Вовчанські Хутори в Чугуївському районі Харьковської області. Снаряди розірвалися неподалік його домоволодіння, у результаті чого зазнали руйнацій паркан, ворота, будинок, вiкна, кровля, фасад, лінія електропередач.

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу села Вовчанські Хутори

На місцях влучань доказову базу воєнних злочинів збирали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції.

За вказаними фактами відкриті крмінальні провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення даного злочину передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Загалом минулої доби під прицілом військових рф опинилися населені пункти на Куп’янському, Харківському, Чугуївському напрямках.  Окупанти гатили по районах з різних видів зброї. Загиблих та поранених серед мирного населення немає.

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу села Вовчанські Хутори

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 25 по 26 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.12 Надзвичайні події Під Харковом чоловік загинув у власному ліжку 26.12 Надзвичайні події Кого госпіталізували з пораненнями після обстрілів, розповіли в ХОВА 26.12 Надзвичайні події Харків на ранок 26 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 