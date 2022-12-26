26.12.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харкові та області

В Центрі лабораторних досліджень представили щотижневий аналіз захворюваності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Повідомляється, що з початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 26584 особи (інт. показник на 100 тис. населення – 1015,4), з них дітей – 7807 осіб (інт. показник на 100 тис. населення – 1828,6). Госпіталізовано 1986 осіб (7,5% від числа захворілих), з них дітей – 392 особи (19,7% від числа госпіталізованих).

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 51 тижні (19.12.2022 – 25.12.2022) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 1905 осіб, з них 660 (34,6%) дітей віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 8,1% за рахунок зниження захворюваності як серед дорослих на 10,5%, так і серед дітей на 3,2%.

Показник захворюваності становить 72,76 на 100 тис. населення, що менше минулорічного (на 51 тижні) у 3,9 рази та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Госпіталізовано 102 особи проти 140 на минулому тижні, що становить 5,4% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 24 дитини (23,5%). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зменшення кількості госпіталізованих на 27,1%, за рахунок зменшення госпіталізованих серед дітей на 7,7% та серед дорослих на 31,6%.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 143,38 на 100 тис. населення, найнижчий – у Ізюмському районі (55,84 на 100 тис. населення).

Станом на 25.12.2022 проти грипу щеплено 1390 осіб, з них 1057 – з груп ризику (у т.ч. 1027 медичних працівників та 24 дитини).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 3414 осіб у 1250 (36,6%) виявлено позитивні результати, з них у 1210 осіб (96,8%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 34 (2,7%) – РС-вірус, у 2 – риновірус та у 1 – вірус парагрипу. На минулому 51 тижні поточного епідемічного сезону виявлено перші 3 випадки грипу А, які зареєстровано серед дітей віком до 14 дітей.