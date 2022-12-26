26.12.2022 12:27 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 26 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 26 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 10 легковиків;

«Краківець» - 10 легковиків.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 5 легковиків.

Угорщина:

«Тиса» - 5 легковиків, 2 автобуси.