26.12.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники протягом тижня усунули 95 аварійних ситуацій на водоводах

Комунальники продовжують усувати ушкодження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що за минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання», незважаючи на складні умови військового часу, усунули 95 аварійних ситуацій на водоводах, упорядкували 75 оглядових колодязів із заміною запірно-регулювальної арматури і капітально відремонтували 21 водорозбірну колонку.

У неділю зусиллями аварійників було ліквідовано 11 поривів на ділянках трубопроводів та відновлено 11 оглядових колодязів.

Сьогодні, 26 грудня, 23 бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 16 пошкоджень на водопровідних мережах. Значний обсяг відновлювальних робіт заплановано у Новобаварському, Київському та Шевченківському районах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».