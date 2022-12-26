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26.12.2022  11:50   Віталій Хінєвіч

В Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим. 
 
Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання.
 
Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві.
 
«На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи. Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу.
 
«Укренерго», генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні.
 
Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує.  Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми»,- зазначили в Укренерго.
 
Нагадаємо, в Україні стартує програма заміни старих лампочок на світлодіодні: як подати заявку.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, жкх
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