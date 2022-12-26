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26.12.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

В Україні стартує програма заміни старих лампочок на світлодіодні: як подати заявку

З нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати нові лампи.

лампи
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що громадяни зможуть безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання і в такий спосіб зробити свій внесок у балансування електросистеми України.
 
Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку у «Дії», прийти у відділення Укрпошти й обміняти 5 ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.
 
Нагадаємо, медики врятували харків'янина.
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  лампи
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