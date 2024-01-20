20.01.2024 19:50 Віталій Хінєвіч

"Укрпошта" продовжила обмін ламп розжарювання на LED

Понад 6,5 млн українців приєднались до Всеукраїнської програми з обміну ламп, впроваджену Урядом та ЄС наприкінці січня минулого року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Майже за рік від початку програми, українці обміняли у відділеннях Укрпошти більше 33 мільйонів жарівок, 10 млн з яких обміняли пенсіонери лише за місяць від оголошення про додатковий обмін світлодіодів у грудні 2023-го. Наразі у відділеннях поштового оператора для обміну доступно близько 7 млн LED-ламп.

Запроваджена Урядом програма з обміну ламп розжарювання продовжує діяти як для фізичних осіб, так і для юридичних. Особливі умови продовжують діяти для пенсіонерів, які раніше вже скористалися обміном. Вони мають можливість отримати додатково до 5 LED-ламп, пред’явивши пенсійне посвідчення, паспорт та РНОКПП.

Замінити старі жарівки в домівках можуть і ті мешканці країни, які досі не скористалися програмою. У них є можливість отримати до 5 світлодіодних ламп в обласних центрах, у міських та сільських відділеннях Укрпошти по всій країні. Крім того, програма надалі відкрита і для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву на порталі Дія.

«Укрпошта запевняє, що світлодіодні лампи ще є в наявності майже у всіх відділеннях поштового зв’язку в обласних центрах, містах та селах, та закликає громадян країни не хвилюватися, якщо в конкретному відділенні лампи вже закінчились. У відділеннях Укрпошти, де спостерігається найвищий попит, запаси LED-ламп будуть поповнювати доки лампочки будуть у наявності.

У разі закінчення ламп або вичерпання запасів ламп потрібного типу цоколя, рекомендуємо звернутись до іншого найближчого відділення Укрпошти. Але зволікати з обміном також не варто, адже програма з заміни ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи добігає фінішної прямої»,- йдеться у повідомленні.

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