20.01.2024 21:15 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Чернацького Сумської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Уди, Охрімівка, Землянки, Хатнє Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що завершено спецрозслідування щодо окупанта, який ледве не до смерті побив підприємця в Ізюмі.