19.01.2024 12:15 Віталій Хінєвіч

Завершено спецрозслідування щодо окупанта, який ледве не до смерті побив підприємця в Ізюмі

Обвинувачений - 36-річний російський військовослужбовець, командир взводу підвозу ПМП, 252-го гвардійського мотострілкового полку орденів Суворова та Олександра Невського 90-ї гвардійської танкової дивізії Центрального військового округу (в/ч 91711, м. Богучар).

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, вночі 2 травня 2022 року російський військовий разом із вісьмома підлеглими увірвався до помешкання 48-річного місцевого підприємця в Ізюмі. Обвинувачений вимагав від чоловіка зізнатися у нібито корегуванні вогню української армії по російських позиціях або «здати» тих, хто це робить.

Не отримавши бажаної інформації, він почав бити ізюмчанина прикладом автомата з такою силою, що на зброї пересмикнувся затвор.

Після цього окупанти повели потерпілого до гаражу. Обвинувачений звернув увагу на відсутність коліс на автомобілях і це його розлютило. Він знову зі значною силою завдав удар прикладом автомата по спині чоловіка та здійснив один постріл біля голови потерпілого.

Окупант віддав наказ військовослужбовцям зс рф покинути територію домоволодіння, повідомивши власнику, що вони повернуться.

Наступного дня російський воєнний злочинець знов приїхав зі своїми підлеглими до оселі ізюмчанина та жорстоко побив його пістолетом по голові та ногами у живіт. Наостанок обвинувачений почав випитувати у потерпілого інформацію про власників італійських чи старовинних рушниць у місті, проте відповіді так і не отримав. Після цього окупанти пограбували будинок підприємця та втекли.

Нині обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова. Ідентифікація російських військовослужбовців, які причетні до воєнних злочинів на Харківщині, триває.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

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