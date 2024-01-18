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18.01.2024  14:00   Віталій Хінєвіч

Викрито двох колоборантів, які співпрацювали з окупантами у Харківській області

Служба безпеки продовжує викривати зрадників та колаборантів, які співпрацювали з агресором у період тимчасової окупації сходу України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
У результаті комплексних заходів у Харківській області викрито 2 зловмисників, які ще на початку повномасштабного вторгнення рф підтримали російських загарбників.
 
Серед затриманих – мешканка Вовчанська. Під час окупації міста загарбники призначили її «головним спеціалістом відділу кадрів» окупаційної адміністрації росії. Виконуючи вказівки місцевого гауляйтера, з липня до вересня 2022 року вона комплектувала «штат» псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти країни-агресора.
 
Ще однією колаборанткою виявилась 49-річна мешканка Куп’янського району, яку рашисти призначили директоркою одного із захоплених ліцеїв.
 
На цій «посаді» зловмисниця брала участь у виконанні завдань кремля щодо примусової «інтеграції» освітнього процесу до російських «стандартів». Зокрема, вона організувала поставку до навчального закладу з рф пропагандистських підручників з історії.Також колаборантка переконувала родини віддавати дітей до захопленого ліцею.
 
 
У разі відмови – погрожувала їм позбавленням батьківських прав і відправленням учнів до російських інтернатів. Після деокупації регіону обидві фігурантки намагалась «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.
 
Втім, співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали. На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч.ч. 2 та 3  ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині депутатка-колаборантка «перереєстровувала» місцевий бізнес за російським законодавством.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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