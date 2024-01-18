18.01.2024 14:19 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ліквідували аварію, яка виникла через ракетний удар по місту

Про дії ремонтних бригад підприємства розповіли у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , бригади КП «Харківводоканал» усунули аварію, яка сталася в Холодногірському районі внаслідок ракетного удару:

замінили зруйнований водопровідний ввід в один із будинків;

переклали аварійну десятиметрову ділянку мережі водовідведення;

капітально відремонтували два каналізаційні оглядові колодязі.

Також у Холодногірському районі днями завершили роботи з відновлення ділянки мережі водовідведення, зруйнованої обстрілами.

За ловами начальника районної експлуатаційної ділянки Олександра Зуєва, ремонтники замінили ділянку трубопроводу і відновили два оглядові колодязі.

«Роботи проходили в непростих умовах через ґрунтові води, але впоралися у встановлений термін. Щоб уникнути можливих аварійних ситуацій, відремонтували ще чотири каналізаційні оглядові колодязі з заміною люків», - зазначив Олександр Зуєв.