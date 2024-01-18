18.01.2024 14:19 Дмитро Колонєй
Комунальники Харкова ліквідували аварію, яка виникла через ракетний удар по місту
Про дії ремонтних бригад підприємства розповіли у КП «Харківводоканал».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, бригади КП «Харківводоканал» усунули аварію, яка сталася в Холодногірському районі внаслідок ракетного удару:
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замінили зруйнований водопровідний ввід в один із будинків;
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переклали аварійну десятиметрову ділянку мережі водовідведення;
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капітально відремонтували два каналізаційні оглядові колодязі.
Також у Холодногірському районі днями завершили роботи з відновлення ділянки мережі водовідведення, зруйнованої обстрілами.
За ловами начальника районної експлуатаційної ділянки Олександра Зуєва, ремонтники замінили ділянку трубопроводу і відновили два оглядові колодязі.
«Роботи проходили в непростих умовах через ґрунтові води, але впоралися у встановлений термін. Щоб уникнути можливих аварійних ситуацій, відремонтували ще чотири каналізаційні оглядові колодязі з заміною люків», - зазначив Олександр Зуєв.
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