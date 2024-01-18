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18.01.2024  14:19   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ліквідували аварію, яка виникла через ракетний удар по місту

Про дії ремонтних бригад підприємства розповіли у КП «Харківводоканал».

      
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Харківводоканал» усунули аварію, яка сталася в Холодногірському районі внаслідок ракетного удару:
 
  • замінили зруйнований водопровідний ввід в один із будинків;
  • переклали аварійну десятиметрову ділянку мережі водовідведення;
  • капітально відремонтували два каналізаційні оглядові колодязі. 
 
 
Також у Холодногірському районі днями завершили роботи з відновлення ділянки мережі водовідведення, зруйнованої обстрілами.
 
За ловами начальника районної експлуатаційної ділянки Олександра Зуєва, ремонтники замінили ділянку трубопроводу і відновили два оглядові колодязі.
 
«Роботи проходили в непростих умовах через ґрунтові води, але впоралися у встановлений термін. Щоб уникнути можливих аварійних ситуацій, відремонтували ще чотири каналізаційні оглядові колодязі з заміною люків», - зазначив Олександр Зуєв.
 
Тэги:  ремонт, аварії, харків, вода
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