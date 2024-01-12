12.01.2024 16:32 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники усунули 12 аварій на трубопроводах

Про проведні бригадами ремонтників роботи розповіли у комплексі «Харківводопостачання».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, бригади комплексу «Харківводопостачання»

усунули 12 аварійних ситуацій на трубопроводах та

капітально відремонтували 14 оглядових колодязів.

в Київському районі комунальники оперативно ліквідували пошкодження водопровідних мереж на вулиці Наталії Ужвій та у пров. 2-му Лісопарківському.

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«Найбільш складною виявилася аварійна ситуація на трубопроводі діаметром 300 мм на вулиці Наталії Ужвій. Через те, що ця магістраль забезпечує водою багатьох мешканців Північної Салтівки, роботи провели без відключення водопостачання. Після завершення ремонту всі території впорядкували», - зазначив начальник районної служби Віталій Чупандін.

Торік у Київському районі переклали близько 3,8 км мереж. За словами начальника районної служби, заміна трубопроводів залишається одним із пріоритетних напрямків роботи. Зокрема, у найближчих планах -перекладання 100 м транзитного трубопроводу на вул. Лісопарковій.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ремонт пошкоджених обстрілами будинків у Харкові.