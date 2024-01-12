12.01.2024 16:00 Дмитро Колонєй

За матеріалами СБУ засуджено посіпаку окупантів, який встановлював прославляв ворога на Харківщині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з російськими загарбниками у період окупації Харківщини.

Як повідомляе РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, під час захоплення Куп’янського району 26-річний мешканець селища Шевченкове з самого початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав збройну агресію проти України:

погодився очолити «відділ адміністративно-господарського забезпечення» місцевої окупаційної адміністрації РФ.

займався облаштуванням бігбордів з агітаційними постерами на підтримку російських військ та агресивної політики кремля.

виділяв з комунального автопарку громади підйомні вишки, вантажну техніку та бульдозери.

організовував перевезення на територію РФ приватного майна, яке рашисти намародерили в захоплених селищах району.

за дорученням місцевого гауляйтера фігурант особисто об’їжджав приватні домоволодіння та агітував людей перейти на бік агресора. За це обіцяв одноразову грошову «винагороду» у розмірі 10 тис. російських рублів та лояльне ставлення з боку окупантів.

Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли він намагався втекти на тимчасово окуповану територію сходу України у вересні 2022 року.

На підставі зібраних доказів, суд визнав його винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), та призначив йому 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Источник: Фейсбук Владислава Абдули

зрада, харків Тэги: колаборант