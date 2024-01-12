    
Главная Новини Харкова ЖКГ Стало відомо, як йде ремонт будинку, постраждалого від ударів ворога
12.01.2024  15:46   Дмитро Колонєй

Стало відомо, як йде ремонт будинку, постраждалого від ударів ворога

Раніше житловий будинок влучила ворожа ракета, тривають відновлювальні ремонтно-будівельні роботи.

Постраждав від ударів ворога харківський будинок, йде відновлення
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд»,  у житловому будинку на вул. Георгія Тарасенка, куди в жовтні 2023 року влучила ворожа ракета, тривають відновлювальні  ремонтно-будівельні роботи:
 
  • вже закриті контури та відновлено пошкоджений дах.
  • наприкінці грудня почалися роботи в зруйнованому під’їзді. 
  • Майже завершили встановлювати балки та опорні конструкції, що необхідно для зведення стін і слугуватиме опорою для покрівлі.

Постраждав від ударів ворога харківський будинок, йде відновлення

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.01 Надзвичайні події Ворог пошкодив авіабомбами приватні будівлі та склад на Харківщині: фото наслідків 12.01 ЖКГ У Харкові ремонтують пошкоджені обстрілами будинки 12.01 Надзвичайні події Загарбники жорстоко катували цивільних на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 