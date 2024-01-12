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12.01.2024  15:16   Дмитро Колонєй

Ворог пошкодив авіабомбами приватні будівлі та склад на Харківщині: фото наслідків

Окупанти вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру села на Харківщині.Вночі ворог обстріляв Харківщину керованими авіабомбами

Пошкодив приватні будівлі та склад авіабомбами ворог на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 12 січня 2024 року близько о 8:50 окупаційна армія обстріляла с. Вільхуватка Куп’янського району, внаслідок чого пошкоджено вікна та дахи приватних домоволодінь. Крім того, знищено складську будівлю місцевого агропідприємства, ще одна будівля цієї ж фірми та сільгосптехніка зазнали пошкоджень.

Пошкодив приватні будівлі та склад авіабомбами ворог на Харківщині
 
Попередньо встановлено, що окупанти застосували ФАБ-250.
 
Пошкодив приватні будівлі та склад авіабомбами ворог на Харківщині
 
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали докази за задокументували черговий воєнний злочин, вчинений представниками збройних сил держави-агресора.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що вночі ворог обстріляв Харківщину керованими авіабомбами.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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