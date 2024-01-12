Ворог пошкодив авіабомбами приватні будівлі та склад на Харківщині: фото наслідків

Окупанти вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру села на Харківщині.Вночі ворог обстріляв Харківщину керованими авіабомбами
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 12 січня 2024 року близько о 8:50 окупаційна армія обстріляла с. Вільхуватка Куп’янського району, внаслідок чого пошкоджено вікна та дахи приватних домоволодінь. Крім того, знищено складську будівлю місцевого агропідприємства, ще одна будівля цієї ж фірми та сільгосптехніка зазнали пошкоджень.
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