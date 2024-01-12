Вночі ворог обстріляв Харківщину керованими авіабомбами

Понад 12 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога впродовж минулої доби.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
Зокрема під ворожим вогнем перебували населені пункти:
Близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав 2 удари КАБами. Без постраждалих.
Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 15934 абонентів у 65 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад. Відновлення електропостачання триває.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ відбили 2 атаки ворога ворога біля Синьківки Куп'янського району.
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