12.01.2024 08:13 Рита Парфенова

Вночі ворог обстріляв Харківщину керованими авіабомбами

Понад 12 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога впродовж минулої доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Зокрема під ворожим вогнем перебували населені пункти:

Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району;

Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав 2 удари КАБами. Без постраждалих.



Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 15934 абонентів у 65 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад. Відновлення електропостачання триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ відбили 2 атаки ворога ворога біля Синьківки Куп'янського району.