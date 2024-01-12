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12.01.2024  08:32   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 12 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники вісім разів виїзджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались.

Протягом доби з 11 по 12 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

  • 8 – на ліквідацію пожеж;
  • 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 2 – на допомогу населенню;
  • 5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 12 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога впродовж минулої доби.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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