Сили оборони відбили дві атаки ворога на Харківщині

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Гороскоп на 12 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Рецепт сьогоднішнього дня: більше позитивних думок та емоцій, відпочинку, розслаблення та спілкування з друзями.

Прогноз погоди у Харкові на 12 січня Похмурий ранок у Харкові повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.