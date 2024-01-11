Ворог обстріляв більше 10 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Окупанти завдали авіаційних ударів в районі населених пунктів Петропавлівка, Вільча та Вільхуватка Харківської області.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, серед них:
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 січня 2024 року.
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Зірки на чільне місце ставлять конкретність і прагматизм. Беручися за справу, подумайте, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. Може, й братися за нього не варто?
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується сніг.
Щороку 11 січня відзначається Всесвітній день дякую.
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