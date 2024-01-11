11.01.2024 19:19 Рита Парфенова

Ворог обстріляв більше 10 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районі населених пунктів Петропавлівка, Вільча та Вільхуватка Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, серед них:

Вовчанськ,

Бочкове,

Бударки,

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 січня 2024 року.