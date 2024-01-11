Швидко та зручно: як Конверти в Приват24 допомагають гуртом збирати донати та керувати коштами

Банк випускає бета-версію цієї нової послуги у Приват24, і запрошує всіх клієнтів приєднатися до перших користувачів Конвертів.

Член правління з питань роздрібного бізнесу, Дмитро Мусієнко, поділився інформацією, що Конверти - це зручний фінансовий інструмент, призначений для волонтерів та всіх, хто бажає ефективно керувати своїми фінансами. Відкрити свій Конверт можна безпосередньо в Приват24, використовуючи меню "Конверти" чи "Гаманець".

Щоб швидко зібрати необхідну суму донатів, достатньо додати опис збору та зображення до Конверта, а потім поділитися ним у соціальних мережах. Поповнити Конверт можна як звичайну картку, при цьому всі учасники збору будуть бачити мету та прогрес досягнення цієї мети.

Також Конверти можуть бути використані для планування особистих фінансів чи накопичення коштів на важливі цілі, наприклад, для спільних цілей з родиною чи друзями, таких як подорож, відвідування ресторану чи подарунок на день народження.

Важливою особливістю є можливість витрачати кошти з Конверта безпосередньо, не переказуючи їх на картку, додавши Конверт до гаманця Google Pay чи Apple Pay. Також можна легко переказувати кошти з Конвертів на картки, включаючи картки інших осіб та навіть інші Конверти.

ПриватБанк закликає бета-користувачів у Приват24 залишати свої відгуки та пропозиції, щоб разом вдосконалити Конверти та зробити їх найбільш зручними для користувачів. Додаткова інформація про Конверти та можливість залишити відгук чи пропозицію доступні за посиланням: https://privatbank.ua/cpa/interview-konvertu.