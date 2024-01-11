ЗСУ відбили п'ять атак ворога на Харківщині

Військові рф намагаються прорвати оборону у районі села Синьківка, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Зірки на чільне місце ставлять конкретність і прагматизм. Беручися за справу, подумайте, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. Може, й братися за нього не варто?
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується сніг.
Щороку 11 січня відзначається Всесвітній день дякую.
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