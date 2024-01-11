11.01.2024 08:05 Рита Парфенова

Рятувальники ліквідували наслідкі ворожого удару: двоє поранених та 19 евакуйованих (відео, фото)

10 січня, приблизно о 22:30, ворог здійснив ракетний удар по центральній частині Харкова, спрямований на будівлю готелю.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, на місце події відразу були направлені підрозділи ДСНС, Нацполіції та екстреної медичної допомоги.

Прибувши на місце, рятувальники та медичний персонал виявили пошкодження триповерхової будівлі готелю та припаркованих поруч легкових автомобілів. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів.

Працівниками ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю було врятовано 2 поранених людей та евакуйовано 19 осіб. Загалом 11 осіб постраждали, включаючи персонал та гостей готелю, серед яких був іноземний журналіст.

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На місці події працювало 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС.

Раніше РЕДПОСТ писав, ввечері 10 січня військові рф завдали два ракетних удари по цивільному об'єкту у Київському районі Харкова.