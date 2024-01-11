11.01.2024 07:30 Рита Парфенова

11 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 11 січня відзначається Всесвітній день дякую.

Всесвітній день «дякую», покликаний нагадати людям про цінність хороших манер, заснований за ініціативи ЮНЕСКО та ООН.



Недарма у багатьох туристичних путівниках та настановах туристам часто вказується: слово «дякую», вимовлене навіть з акцентом мовою країни перебування, підвищує швидкість, якість обслуговування та допомагає налагодити спокійний та приємний відпочинок.



Психологи впевнені, що слова подяки – це «усні погладжування», які здатні заспокоїти та зігріти своєю теплотою.

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11 січня у всьому світі відзначається День рівності на роботі. Це свято призначене для нагадування про неприпустимість дискримінації на робочому місці з урахуванням таких аспектів, як етнічна приналежність, гендер, сексуальна орієнтація, фізичні здібності та вік.



Навіть при існуванні антидискримінаційного законодавства в багатьох країнах, проблема дискримінації на роботі залишається актуальною. Нещодавні дослідження вказують на те, що роботодавці часто керуються стереотипами при виборі кандидатів, незалежно від їхніх професійних якостей. Наприклад, жінкам з малими дітьми може бути складніше знайти роботу порівняно з чоловіками у схожих умовах. Також існує негласний віковий ценз у різних сферах, що ускладнює пошук роботи для молоді та людей похилого віку.



Гендерна рівність на роботі, хоча й поступово зростає, але, за оптимістичними прогнозами Міжнародного економічного форуму, досягти повної рівності між чоловіками та жінками у сфері праці можливо лише через 170 років.

Прикмети дня

В давнину у цей день намагались не пипускати дітей з дому, нащі пращури вірили, що в цю пору по землі ходить нечиста сила. Існує також повір’я, згідно з яким, якщо розпалити сьогодні багаття на подвір’ї, то разом із дровами згорять усі суми та тривоги.

Що не можна робити 11 січня

Цей день вважається невдалим для початку важливих справ, тож старт проектів краще відкласти.

Також не можна цього дня нарікати на долю.

Бажано не позичати і брати в борг гроші.

Не можна приймати подарунки від чужих людей.

Забороняжться підстригати нігті й волосся, бо можна втратити мудрість.

Також цього дня

У 1545 народився Гуідобальдо Марчезе дель Монте, італійський фізик і математик (помер 1607), друг Торквато Тассо, автор книги Liber mechanicorum (1557), на той момент найбільшої праці за статикою з часів греків.



1569 – відбулася перша лотерея. Сталося це у Англії, у будівлі Собору святого Павла.



1787 – Вільям Гершель відкрив існування Титанії та Оберона, супутників планети Уран.



1906 – народився Альберт Хофманн, швейцарський хімік, який відкрив у 1943 р. наркотик ЛСД.



1909 – відбулася перші жіночі автоперегони: з Нью-Йорка до Філадельфії.



1916 – народився Бернар Бліє, французький кіноактор.



1943 – народився Едуардо Мендоза, іспанський письменник, автор романів "Нью-Йорк" (1986), "Невідомий острів" (1989), "Історія жіночого будуара" (2001), "Останній шлях Гораціо Доса" (2002).



1946 – народилася Наомі Джадд, американська співачка, лауреат премії Греммі.



1963 – у Лос-Анджелесі відкрилася перша дискотека – "Whisky-A-Go-Go".



1971 – американський журналіст Дон Гефлер запровадив термін Кремнієва долина, коли він почав публікувати серію статей під назвою «Кремнієва долина США».



1972 – народилася Аманда Піт, американська кіноактриса.



1981 – команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннес завершила найдовшу і коротку за тривалістю експедиції через Антарктику, досягнувши базу Скотта після 75 днів шляху; було пройдено 2 тисячі 500 миль.



2011 – припинено загальну підтримку операційної системи Windows XP Service Pack 3.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір.

за Юліанським календарем: Агрипина, Анна, Варвара, Веніамін, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Марк, Мотрона, Наталя, Ян.