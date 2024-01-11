11.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 11 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки на чільне місце ставлять конкретність і прагматизм. Беручися за справу, подумайте, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. Може, й братися за нього не варто?

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен матиме дивовижну здатність відчувати потенціал і прибуток там, де інші не бачать жодної перспективи. Завдяки своєму чуття, він здатний навіть безнадійні, занедбані проекти обернути до своєї вигоди! Зірки радять Овну використати цей талант для того, щоб витончено «розрулити» найскладніші питання. Ну а потім з повним правом насолоджуватися подивом на обличчях оточуючих.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець відчуватиме справжній приплив енергії та сил! Його рішучості, наполегливості та енергійності у справах можна лише позаздрити. Однак у той же час день схиляє його до різкості та безапеляційності, а його рішення далеко не завжди можуть бути добре обмірковані. Саме тому зірки радять Тельцю, щоб уникнути помилок сім разів відміряти, перш ніж рубати з плеча. Керуючись цим нехитрим правилом, Телець не помилиться!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам у справах слід бути якомога уважніше – особливо при роботі з цифрами, грошима, документами та взагалі у всіх сферах, де їх хоча б теоретично може чекати каверза. День схиляє Близнюків до неуважності, через що є великий ризик щось переглянути або зрозуміти не так, як потрібно. Тому порада Близнюкам проста: будьте пильні, читайте все, що написано дрібним шрифтом і навіть між рядками! Інакше вашою довірливістю та неуважністю хтось скористається.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак, незалежно від свого життєвого та професійного досвіду, має шанс дізнатися щось зовсім нове для себе. Це може бути пов'язане з його роботою, захопленнями або з найближчим оточенням. Що ж, вчитися ніколи не пізно, тим більше, що гороскоп саме до цього і схиляє Рака. Зірки радять йому тримати очі і вуха відкритими для інформації, що в них надходить – це збагатить Рака новими знаннями.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки дають Леву парадоксальну пораду: не вкладати всю душу в те, що він займається. Навіть якщо Лев – палкий ентузіаст своєї справи, йому краще працювати в автоматичному «конвеєрному» режимі, підходячи до вирішення завдань із суто технічного боку. "Не ускладнюй!" - Девіз сьогоднішнього дня. Справа в тому, що будь-які спроби Лева повноцінно включитися в роботу навряд чи щось покращать, а ось спантеличити можуть. Що ж, іноді чим простіше, тим краще і саме такий день.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва буде легко знаходити з оточуючими спільну мову. Завдяки своїй комунікабельності, що прокинулася, Діва зможе легко залагоджувати справи, на які в інший час вона витратила б весь дар свого красномовства – причому без гарантії результату. Тож не гайте часу, Діви! Розкажіть усім навколо про свої ідеї, заручіться підтримкою - і ви здивуєтеся тому, як швидко і легко, виявляється, можуть просуватися найсерйозніші справи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки обіцяють Терезам відмінний день для просування та запуску будь-яких проектів! Їхні позиції сильні, а потенціал видно неозброєним оком. Присвятивши оточуючих у свій план, Терези здивуються тому, скільки в них знайдеться прихильників! Якщо ж вони запустять новий проект, на них чекають чудові перспективи. Іншими словами, Терезам дається шанс зробити щось, що закладе основу їхнього майбутнього благополуччя. Тому зосередьтеся на головному. Не треба витрачати цей день на дрібниці.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону буде складніше, ніж звичайно, формулювати свої думки. Якщо раптом потрібно викласти їх на папері, невиразності фраз Скорпіона позаздрить сам Нострадамус! Зате йому чудово вдаватиметься все, що потрібно робити руками, а не головою. Так що зірки радять Скорпіонові в переносному або навіть у прямому сенсі засукати рукави. Зробіть те, що ви можете робити "на автоматі" або займіться фізичною працею. Повірте, це не так страшно, а іноді й зовсім буває корисно.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Чи не з самого ранку Стрільця чекає аврал. Йому слід приготуватися до того, що протягом дня жодної хвилини не вдасться посидіти, склавши руки. Головне, щоб Стрілець у паніці не почав хапатись за всі справи одночасно! Щоб не змарнувати сили, зірки радять Стрільцю діяти стрімко, але без суєти. Все одно його енергії не вистачить на те, щоб закрити своїми грудьми відразу всі амбразури.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Запорукою успіху у справах Козерога буде його вміння самому взяти те, що йому належить по праву. Не варто чекати, що хтось раптом помітить його заслуги чи піде назустріч: це утопія. Це день тих, хто нагадує про себе, виявляє наполегливість, стоїть над душею, тобто діє. Можливо, комусь із оточуючих здасться, що Козеріг діє переважно йому на нерви – що ж, чому б і ні? Зате Козеріг не проґавить свого, і його проекти вже точно не залишаться поза увагою.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолія очікує день, про які зазвичай кажуть: «Справа сперечається». Він перебуватиме у стані гармонії та рівноваги, в якому без надриву вирішуються практично будь-які завдання. Можливо, оточуючим здасться, що Водолій взагалі не докладає жодних зусиль, проте насправді він просто здатний добре організувати свій час: другорядні справи Водолій відкладе убік, а важливі – спокійно вирішить упродовж дня.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть подібні до Юлія Цезаря, якому блискуче вдавалося робити одночасно кілька справ! День наділяє Риб такими якостями, як енергійність, гострий розум і, головне, швидкість – завдяки їм вони здатні побити всі рекорди! Навколишнім залишається тільки заздрити: навіть якщо Риби візьмуться за три завдання відразу, вони зможуть отримати чудовий результат!