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11.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 січня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується сніг.

СНІГ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 січня очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень сніг. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 7 - 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі підвищиться до 3 - 5° морозу, вдень 0 - 2° морозу.

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Народні прикмети

  • Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами: якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу.
  • Якщо сніг падає великими пухкими пластівцями — буде відлига.
  • Якщо цього дня тепло, то весна буде ранньою та теплою.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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