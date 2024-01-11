Прогноз погоди у Харкові на 11 січня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 січня очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень сніг. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, 7 - 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі підвищиться до 3 - 5° морозу, вдень 0 - 2° морозу.
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Зірки на чільне місце ставлять конкретність і прагматизм. Беручися за справу, подумайте, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. Може, й братися за нього не варто?
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується сніг.
Щороку 11 січня відзначається Всесвітній день дякую.
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