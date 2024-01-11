11.01.2024 00:14 Євген Клочко

Ракетний удар по середмістю Харкова: Ігор Терехов - про постраждалих та руйнації

2 ракетних удари прийшлись 10 січня по середмістю Харкова приблизно о 22:32.



Кадр відео з телемарафону "Єдині Новини"

Про це розповів Харківський міський голова Ігор Терехов в ефирі телемарафону "Єдині новини", повідомляє РЕДПОСТ. За його словами російські окупанти вкотре вдарили по місту Харкову, постраждав цивільний об’єкт.

"Постраждав цивільний об’єкт – готельний комплекс, в якому перебували наші гості. Крім цього були іноземні журналісти – один з них постраждав. Взагалі в готельному комплексі перебувало 30 осіб. 7 з них – персонал комплексу та 23 цивільні людини. Жодного військового там не було", - розповів Ігор Терехов журналістам.

Крім того, за словами очільника міста, було повністю зруйновано будівлю готелю, будинок комунальної форми власності поряд з ним, в якому перебувало 3 людини та автосалон і цивільне виробниче підприємство. Загалом 10 постраждалих наразі перебувають у лікарні.

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Станом на 00:10, за інформацією речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, після обстрілу маємо 10 постраждалих, із них 1 у важкому стані, 1 у середньому, інші у легкому стані. Серед постраждалих: 1 громадянка Туреччини, 1 громадянин Грузії. Вони обидва представляли турецьке ЗМІ.

Раніше РЕДПОСТ писав, ввечері 10 січня військові рф завдали два ракетних удари по цивільному об'єкту у Київському районі Харкова.