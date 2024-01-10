Внаслідок ракетного удару постраждало 9 людей

Попередня кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову ввечері 10 січня складає 9 людей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
Станом на 23.18 відомо, що за попередніми даними, внаслідок ворожого удару – дев'ять постраждалих.
За інформацією поліції усі постраждали – цивільні, серед них – двоє у важкому стані.
Медики надають всю необхідну допомогу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, ввечері 10 січня військові рф завдали два ракетних удари по цивільному об'єкту у Київському районі Харкова.
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Сьогодні потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А з романтикою треба бути акуратнішим: легке захоплення здатне перерости в глибоке почуття.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову.
10 січня вся планета відзначає Всесвітній день метро.
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