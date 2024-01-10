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10.01.2024  23:19   Рита Парфенова

Внаслідок ракетного удару постраждало 9 людей

Попередня кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову ввечері 10 січня складає 9 людей.

швидка допомога

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Станом на 23.18 відомо, що за попередніми даними, внаслідок ворожого удару – дев'ять постраждалих.

За інформацією поліції усі постраждали – цивільні, серед них – двоє у важкому стані.

Медики надають всю необхідну допомогу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, ввечері 10 січня військові рф завдали два ракетних удари по цивільному об'єкту у Київському районі Харкова.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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