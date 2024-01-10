Військові рф завдали ракетного удару по Харкову: можливі жертви серед населення

Увечері 10 січня 2024 року у Харкові пролунали кілька вибухів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харків знаходиться під ракетним обстрілом. Пролунало два вибухи.
«Удар прийшовся по цивільному обʼєкту. Висока вірогідність жертв серед людей, що в ньому знаходилися. На парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби», – написав у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов.
У ХОВА повідомили, що ворожі ракети вдарили по Київському району Харкова. Попередньо, це були С-300.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11 години ночі 9 січня військові рф завдали двох ракетних ударів по місту дитячому лікувально-оздоровчому центру у місті Харків.
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Сьогодні потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А з романтикою треба бути акуратнішим: легке захоплення здатне перерости в глибоке почуття.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову.
10 січня вся планета відзначає Всесвітній день метро.
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