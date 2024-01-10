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10.01.2024  21:59   Рита Парфенова

У селі під Харковом тимчасово відключили газ

З 10 січня тимчасово припинена подача газу в населений пункт Чугуївського району.

нема газу

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі», тимчасово відсутня подача газу мешканцям села Іванівка Чугуївського району.

Відновлювальні роботи на газових мережах заплановані на завтра - 11 січня 2024 року.

Мешканців Іванівки просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами, для безпечного проведення робіт і відновлення газопостачання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що відновлено газопостачання до майже 1 тисячі осель харків’ян, які внаслідок обстрілів тимчасово залишились без газу.

 

Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  газ, харків
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