У селі під Харковом тимчасово відключили газ

З 10 січня тимчасово припинена подача газу в населений пункт Чугуївського району.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі», тимчасово відсутня подача газу мешканцям села Іванівка Чугуївського району.
Відновлювальні роботи на газових мережах заплановані на завтра - 11 січня 2024 року.
Мешканців Іванівки просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами, для безпечного проведення робіт і відновлення газопостачання.
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