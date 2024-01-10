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10.01.2024  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо корн-доги на кефірі

Пропонуємо доступний варіант тіста для страви з мінімальної кількості інгредієнтів.

 
Як пише РЕДПОСТ, свої варіації хот-догів та сосисок у тісті є у різних країн – наприклад, в Америці та Кореї дуже популярні корн-доги. Робляться вони на основі кукурудзяного борошна. А ще досить просто можна приготувати в домашніх умовах.
 

Корн-доги на кефірі

 

Продукти:

 

  • 10 сосисок,
  • 200 мл кефіру,
  • 100 г пшеничного борошна,
  • 120 г кукурудзяного борошна,
  • 1 яйце,
  • 1 ст. цукру,
  • 1 ч. л. розпушувача,
  • 30 мл вершкового масла,
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Надягти сосиски на дерев'яні палички.
  2. Розтопити олію.
  3. Змішати решту інгредієнтів разом з розтопленим маслом в однорідний кляр
  4. Перелити його у високу склянку.
  5. Вмочити в нього сосиски, повільно провертаючи.
  6. Обсмажити корн-доги у великій кількості олії у фритюрі до рум'яності.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пряні свинячі шкірки на сковороді.

 
 
Тэги:  рецепт, сосиски, кефір, борошно, яйце, цукор, вершкове масло
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