Готуємо корн-доги на кефірі

Пропонуємо доступний варіант тіста для страви з мінімальної кількості інгредієнтів.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пряні свинячі шкірки на сковороді.
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Сьогодні потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А з романтикою треба бути акуратнішим: легке захоплення здатне перерости в глибоке почуття.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову.
10 січня вся планета відзначає Всесвітній день метро.
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