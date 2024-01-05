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05.01.2024  21:49   Дмитро Колонєй

Готуємо пряні свинячі шкірки на сковороді

Пікантна азіатська закуска у томатному маринаді.

Як пише РЕДПОСТ, пропонуємо варіант раціонального та смачного застосування свинячих шкірок.
 

Пряні свинячі шкірки на сковороді

Продукти:

  • 400 г свинячої шкірки,
  • 4 пера зеленої цибулі,
  • 150 г цибулі,
  • 4 зубчики часнику,
  • 50 мл рослинної олії,
  • 1/3 ст. солі,
  • 1 ч. л. меленого чорного
  • 1 ч. л. меленого червоного перців,
  • 2 ст. соєвого соусу,
  • 0,5 ст. цукру
  • 0,5 ст. томатної пасти.

Покроковий рецепт приготування

  1. Відварити шкірки приблизно 1,5 години на слабкому вогні до м'якості.
  2. Нарізати невеликими шматочками.
  3. Нарізати цибулю пір'ям.
  4. Подрібнити часник.
  5. Подрібнити зелену цибулю.
  6. Обсмажити звичайну цибулю на олії до прозорості.
  7. Додати томатну пасту, 50 мл води, всі спеції та свинячі шкірки.
  8. Протомити всі кілька хвилин до википання води.
  9. Влити соєвий соус.
  10. Додати часник із зеленою цибулею.
  11. Перемішати.
  12. Зняти блюдо з вогню.
 
 
Тэги:  рецепт, свинина, цибуля, олія, часник
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