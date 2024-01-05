05.01.2024 20:30 Дмитро Колонєй
Мешканці Харківщини отримують топливну древесину
Триває забезпечення громад Харківщини паливною деревиною.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, триває забезпечення громад Харківщини паливною деревиною. Потребу у паливі Харківської області задовольняють за рахунок місцевих бюджетів та допомоги міжнародних організацій. Відповідне питання обговорили учасники спеціальної наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук.
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І черга. Харківською ОВА визначено 21 пріоритетну громаду, яка має забезпечуватися насамперед паливною деревиною. Загальна потреба у цих громадах становить 18 287 домогосподарств. Станом на початок січня деревиною або коштами на її придбання вже забезпечено 7868 домогосподарств пріоритетних територіальних громад та черги, що становить 43% потреби.
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ІІ черга Серед шести пріоритетних територіальних громад ІІ черги загальна потреба у паливній деревині становить 2375 домогосподарств.Нині паливом чи коштами вже забезпечено 616 домогосподарств територіальних громад II черги, тобто 26% потреб.
Загалом на сьогоднішній день забезпечено 13 854 домогосподарства Харківської області, що становить 49% загальної потреби.
"Робота над забезпеченням деревиною паливної постраждалого населення регіонів Харківщини продовжується", - зазначили у Мінреінтеграції.
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