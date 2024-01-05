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05.01.2024  19:57   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбили 7 атак противника

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківшини: Гатище, Бочкове, Дворічанське.
 
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  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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