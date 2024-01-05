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05.01.2024  19:06   

Труп жінки на Олександрівському проспекті: подробиці від харківської поліції

Харківські правоохоронці розповіли, що сталося.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці 3 січня 2024 року виїжджали на виклик, який надійшов на лінію 102. Поліцейські належним чином задокументували смерть жінки. Ознак насильницької смерті не виявили. 
 
Під час моніторингу в одному з харківських телеграм-каналів була виявлена публікація щодо неправомірних вимог співробітниками поліції - вимагання поліцейськими грошей за поховання.
 
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Управління головної інспекції ГУНП в Харківській області виїхали на місце події, поспілкувалися з заявником. Інформація не відповідає дійсності
 
Заявник по телефону спілкувався з працівником комунального підприємства «Ритуал», який повідомив, що для вивозу тіла у морг потрібно сплатити 2300 гривень. До поліції заявник претензій не має.
 
Тэги:  смерть, труп, харків
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