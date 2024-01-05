05.01.2024 19:06

Труп жінки на Олександрівському проспекті: подробиці від харківської поліції

Харківські правоохоронці розповіли, що сталося.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці 3 січня 2024 року виїжджали на виклик, який надійшов на лінію 102. Поліцейські належним чином задокументували смерть жінки. Ознак насильницької смерті не виявили.

Під час моніторингу в одному з харківських телеграм-каналів була виявлена публікація щодо неправомірних вимог співробітниками поліції - вимагання поліцейськими грошей за поховання. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Управління головної інспекції ГУНП в Харківській області виїхали на місце події, поспілкувалися з заявником. Інформація не відповідає дійсності

Заявник по телефону спілкувався з працівником комунального підприємства «Ритуал», який повідомив, що для вивозу тіла у морг потрібно сплатити 2300 гривень. До поліції заявник претензій не має.