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05.01.2024  18:46   Дмитро Колонєй

Росіяни вважають, що Пригожін жив, війна закінчиться років за десять та читають, як російські діти бажають поразки окупантам

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки Україні.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, військовий окупраційної армії розповідає дружині про отримані новорічні листи від російських  дітей з образами та вважає, що ця війна надовго.
 
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▪️ дружина окупанта розповідає про велику кількість загиблих в Бєлгороді;
▪️ «все думают, что Пригожин жив».
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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