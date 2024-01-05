Росіяни вважають, що Пригожін жив, війна закінчиться років за десять та читають, як російські діти бажають поразки окупантам

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки Україні.
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Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний сніг, якому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом, проте у другій половині дня він повинен припинитися.
У розпал новорічних свят у різних країнах світу відзначають розвантажувальний день, щоб допомогти організму впоратися з низкою застіль.
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