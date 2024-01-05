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05.01.2024  18:03   Дмитро Колонєй

У ХОВА розповіли, у якому стані пстраждалі від обстрлів мешканці Харкова

В медичних закладах перебуває 21 людина, поранена під час ракетного удару по Харкову.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, в медичних закладах Харківщини перебуває 21 людина, яка постраждала під час ворожіх ударів по Харкову  29 грудня 2023 року - 2 січня 2024 року.
 
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У важкому стані знаходиться 56-річний чоловік, якого було попередньо прооперовано. Постраждалий отримав множинні уламкові поранення.
 
Інші пацієнти знаходяться у стані середньої тяжкості у відділеннях нейрохірургії, неврологічному, офтальмологічному відділеннях.
 
Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків, поранені
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