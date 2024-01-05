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05.01.2024  17:20   Дмитро Колонєй

Стало відомо, в яких установах та організаціях Харкова можна надіслати копію документа через Дію

Дія.QR та шеринг документів у Харкові без паперів та зайвих ксерокопій.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Дію, стало відомо, в яких установах та організаціях Харкова можна надіслати копію документа онлайн через застосунок Дія.
 
  • ЦНАПах міста Харкова
  • УСЗН міста Харкова
  • Медичних закладах Харківської міської ради
  • КП: «Харківські теплові мережі»,
  • «Харківводоканал»,
  • «КВПВ»,
  • «Харківжилбуд»,
  • «Благоустрій» м.Харкова»,
  • «Харківблагоустрій»,
  • «Харківспецбуд»,
  • електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло»,
  • «Харківські теплові системи»,
  • «Харківзеленбуд».
 

Як працює шеринг документів за допомогою застосунку Дія

 
  1. Відкрийте документ в Дії
  2. натисніть на нього, щоб відобразити штрихкод
  3. працівник установи зісканує штрихкод
  4. після цього Вам необхідно надати дозвіл на шеринг документа в Дії
  5. цифрова копія документа буде надіслана до інформаційної системи установи.
 

Як працює Дія.QR

 
  1. Відкрийте сканер QR-коду в застосунку Дія
  2. зіскануйте QR-код, який розміщений біля робочого місця працівника
  3. надайте дозвіл на надсилання цифрової копії документа
  4. копія документа буде надіслана на електронну пошту установи.
 
Источник:   Дія
 Тэги:  дія, поради, харків
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