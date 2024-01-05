05.01.2024 17:20 Дмитро Колонєй
Стало відомо, в яких установах та організаціях Харкова можна надіслати копію документа через Дію
Дія.QR та шеринг документів у Харкові без паперів та зайвих ксерокопій.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Дію, стало відомо, в яких установах та організаціях Харкова можна надіслати копію документа онлайн через застосунок Дія.
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ЦНАПах міста Харкова
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УСЗН міста Харкова
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Медичних закладах Харківської міської ради
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КП: «Харківські теплові мережі»,
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«Харківводоканал»,
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«КВПВ»,
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«Харківжилбуд»,
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«Благоустрій» м.Харкова»,
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«Харківблагоустрій»,
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«Харківспецбуд»,
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електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло»,
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«Харківські теплові системи»,
-
«Харківзеленбуд».
Як працює шеринг документів за допомогою застосунку Дія
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Відкрийте документ в Дії
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натисніть на нього, щоб відобразити штрихкод
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працівник установи зісканує штрихкод
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після цього Вам необхідно надати дозвіл на шеринг документа в Дії
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цифрова копія документа буде надіслана до інформаційної системи установи.
Як працює Дія.QR
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Відкрийте сканер QR-коду в застосунку Дія
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зіскануйте QR-код, який розміщений біля робочого місця працівника
-
надайте дозвіл на надсилання цифрової копії документа
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копія документа буде надіслана на електронну пошту установи.
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