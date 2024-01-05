05.01.2024 16:49 Дмитро Колонєй

Харківські патрульні попереджають водіїв про погіршення погодних умов

Харківські синоптики та правоохоронці надали необхідні поради, щодо пересуванню у негоду та можливі ускладнення на наступні декілька днів.



Харківські патрульні попереджають водіїв про погіршення погодних умов



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, на Харківщині значний мокрий сніг, дощ та ожеледь. Вони радять

зважати на утворення криги на авто та дорожньому покритті.

пам’ятати, що під час несприятливих погодних умов водіям транспортних засобів необхідно бути максимально уважними та обережними за кермом.

увімкнути ближнє світло фар,

неухильно дотримуватися швидкісного режиму,

відмовитися від ризикованих маневрувань.

Парвоохоронці нагадують, що автолюбителі можуть звернутися по допомогу, зателефонувавши на лінію 102.