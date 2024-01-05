    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські патрульні попереджають водіїв про погіршення погодних умов
05.01.2024  16:49   Дмитро Колонєй

Харківські патрульні попереджають водіїв про погіршення погодних умов

Харківські синоптики та правоохоронці надали необхідні поради, щодо пересуванню у негоду та можливі ускладнення на наступні декілька днів.


Харківські патрульні попереджають водіїв про погіршення погодних умов
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, на Харківщині значний мокрий сніг, дощ та ожеледь. Вони радять 
  • зважати на утворення криги на авто та дорожньому покритті. 
  • пам’ятати, що під час несприятливих погодних умов водіям транспортних засобів необхідно бути максимально уважними та обережними за кермом.
  • увімкнути ближнє світло фар,
  • неухильно дотримуватися швидкісного режиму,
  • відмовитися від ризикованих маневрувань. 
 
Парвоохоронці нагадують, що автолюбителі можуть звернутися по допомогу, зателефонувавши на лінію 102.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  поради, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.01 Суспільство Стало відомо, в яких установах та організаціях Харкова можна надіслати копію документа через Дію 24.12 Медицина Кішки в будинку небезпечні для дітей: результат медичного дослідження 17.12 Надзвичайні події Як захистити фінансові номери телефонів від шахраїв
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 